ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Σε επιφυλακή οι Αρχές

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συνεχείς βροχοπτώσεις πλήττουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (21.01) την Αττική, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε καθίζηση του οδοστρώματος στη Νέα Μάκρη, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ειρήνης.

Συγκεκριμένα, το σημείο που έχει αποκλειστεί εκτείνεται από τη συμβολή με την οδό Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνιστάται προσοχή στους οδηγούς.

