«Κλείδωσε» ο καιρός της Πρωτομαγιάς: Ηλιοφάνεια με «παράθυρα» αστάθειας – Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου

Με ευνοϊκές διαθέσεις αναμένεται να κυλήσει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι το τέλος του μήνα, ωστόσο η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της σε συγκεκριμένες περιοχές, επηρεάζοντας και τις εξορμήσεις της Πρωτομαγιάς.

Για το προσεχές Σάββατο, η λιακάδα θα κυριαρχήσει στην επικράτεια. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικές νεφώσεις και βροχοπτώσεις, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Πρωτομαγιά και μετά

Σύμφωνα με την ανάλυση του Σάκη Αρναούτογλου, οι εκδρομείς της Πρωτομαγιάς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μεσημεριανές και απογευματινές βροχές, οι οποίες ωστόσο θα εντοπίζονται κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Τέλος, οι πρώτες ενδείξεις για το διάστημα 3 έως 4 Μαΐου δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση της αστάθειας, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Ο καιρός την Δευτέρα

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως τα δυτικά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Τρίτη

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός.Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια απο δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί ασθενείς αλλά στα βορειοανατολικά από το βράδυ θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.