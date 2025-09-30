Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Όλες οι αλλαγές για θητεία, αμοιβή, στράτευση γυναικών και βασική εκπαίδευση

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσίασε, σήμερα (30.09) το «χάρτη μετάβασης» των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου που εισηγήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, περιλαμβάνουν το νέο βαθμολόγιο και νέο μισθολόγιο, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, τη νέα θητεία, νέα εφεδρεία, αλλά και την εθελοντική στράτευση των γυναικών, καθώς και ρυθμίσεις για τη μέριμνα του προσωπικού και σειρά υπηρεσιακών ζητημάτων.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας «στόχοι του νομοσχεδίου είναι ο εξορθολογισμός της οργανωτικής δομής του προσωπικού, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου υπηρεσιακής σταδιαδρομίας, η καθιέρωση του νέου μισθολογίου, η αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, η θέσπιση νέου μοντέλου θητείας και εφεδρείας, η δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, αλλά και λοιπές ρυθμίσεις».

Ειδικότερα, ο εξορθολογισμός της οργανωτικής δομής του προσωπικού αφορά σε επανασχεδιασμό της ιεραρχικής πυραμίδας, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου υπηρεσιακής σταδιαδρομίας θα επιτευχθεί με νέο σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών, το νέο μισθολόγιο θα αποσυνδεθεί από το διοικητικό βαθμό με βελτίωση των απολαβών του συνόλου των στελεχών και με ανταμοιβή των θέσεων ευθύνης ενώ η αναβάθμιση της εκπαίδευσης περιλαμβάνει τη σύσταση διακλαδικής διοίκησης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την ανωτατοποίηση των παραγωγικών σχολών υπαξιωματικών καθώς και την αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών.

Οι αλλαγές στη θητεία

Για τη νέα θητεία, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι θα προχωρήσει ο εξρθολογισμός του πλαισίου χορήγησης αναβολών και απαλλαγών στράτευσης και το νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στρατεύσιμων, ενώ για τη νέα εφεδρεία ξεκαθάρισε ότι θα συγκροτηθεί μια «σύγχρονη και ενεργός εφεδρεία».

Για την εθελοντική στράτευση γυναικών εξήγησε ότι αφορά γυναίκες ηλικίες 20 έως 26 ετών, θα είναι 12μηνη υπηρεσία, ενώ θα εισαχθούν κίνητρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι λοιπές ρυθμίσεις αφορούν στην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου υπηρεσιακής κατάστασης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στη λήψη μέτρων για τη μέριμνα του προσωπικού, αλλά και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Δομή προσωπικού

Όσον αφορά στη δομή προσωπικού, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας στην παρουσίαση του νομοσχεδίου αναφέρθηκε με συγκεκριμένα παραδείγματα στην υφιστάμενη κατάσταση τονίζοντας ότι διαθέτουμε 42.200 αξιωματικούς και μόλις 33.500 υπαξιωματικούς. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις υπηρετούν 4.500 με το βαθμό του συνταγματάρχη, 5.200 με το βαθμό του ταγματάρχη και 5.600 με το βαθμό του υπολοχαγού, ενώ την ίδια ώρα διαθέτουμε μόλις 900 λοχίες και 1100 επιλοχίες.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας εστίασε στο γεγονός ότι στο Στρατό Ξηράς αντιστοιχούν 1.878 συνταγματάρχες για 539 οργανικές θέσεις, ενώ τόνισε ότι σε Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό υπηρετούν 4.500 συνταγματάρχες, ενώ μόλις 1.900 λοχίες, εκ των οποίων 900 απόφοιτοι ΑΣΣΥ και 1.000 ΕΜΘ/ΕΠΟΠ.

Με τη νέα δομή, όπως παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, σε βάθος 17 με 18 ετών για την προσαρμογή, στις Ένοπλες Δυνάμεις θα υπηρετούν 1.800 συνταγματάρχες, 3.650 αντισυνταγματάρχες, 3.500 ταγματάρχες, 3.320 υπολοχαγοί, 2.880 ανθυπολοχαγοί, 8.600 ανθυπασπιστές, 10.800 αρχιλοχίες, 11.300 επιλοχίες και 9.600 λοχίες.

Σταδιοδρομία

Για τη σταδιοδρομία των στελεχών, ο κ. Δένδιας ανέλυσε ότι με την υφιστάμενη κατάσταση «το νομοθετικό πλαίσιο είναι παρωχημένο και μη κωδικοποιημένο», ενώ η αξιολόγηση, όπως είπε, «είναι τυπική διαδικασία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η ιεραρχία και τα καθήκοντα», ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι το 97,83% των στελεχών αξιολογήθηκαν με 100%, το 2,03% αξιολογήθηκε από 95% έως 99%, ενώ μόλις το 0,14% αξιολογήθηκε με βαθμολογία μικρότερη του 95%.

Με το νέο σύστημα, ο κ. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «θεσπίζεται νέα βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης, αποσυνδέονται οι μισθολογικές παροχές από το βαθμό, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με εξειδικευμένα/προσδιορισμένα κριτήρια καττά τα διεθνή πρότυπα με τεκτηριωμένα στοιχεία και τυποποίηση της διαδικασίας».

Μισθολόγιο

Για το μισθολόγιο, περιγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι υπάρχουν «85 μισθολογικά κλιμάκια, διασύνδεση του μισθού με το βαθμό, μισθολογική υποβάθμιση νέων αξιωματικών και υπαξιωματικών και απουσίας μισθολογικής αναγνώρισης για τις θέσεις ευθύνης».

Με το νέο ειδικό μισθολόγιο αποσυνδέεται ο βαθμός από το μισθό, θεσπίζονται 20 μισθολογικά κλιμάκια σε κάθε κατηγορία, επιτυγχάνεται δικαιότερη κατάνομή ανά κατηγορία, ενώ εξοικονομούνται πόροι μέσω της «Ατζέντας 2030».

Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι αυτό πρακτικά σημαίνει «μεσοσταθμικές αυξήσεις 13% με 24%, αύξηση του επιδόματος ευθύνης και καθιέρωση του επιδόματος διοίκησης».

Παρέθεσε, δε, συγκεκριμένο παράδειγμα μισθολογικής προβολής έως την αποστρατεία για ανθυπασπιστή με 16 έτη υπηρεσίας, καταλήγοντας ότι θα έχει μισθολογική αύξηση από 16,3% έως και 25,1%

Για τη μηναία αύξηση του επιδόματος ευθύνης, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ανέφερε ότι ένας ταγματάρχης που λαμβάνει σήμερα 39 ευρώ θα λάβει 100, ένας αντισυνταγματάρχης από 52 θα λάβει 150, ένας συνταγματάρχης από 78 θα λάβει 200, ένας ταξίαρχος από 221 θα λάβει 300, ένας υποστράτηγος από 260 θα λάβει 350, ενώ ένας αντιστράτηγος από 325 θα λάβει 400.

Παράλληλα, θεσπίζονται, όπως είπε ο κ. Δένδιας «επιδόματα διοίκησης 400 ευρώ για αντιστράτηγους, 300 ευρώ για υποστράτηγους και ταξίαρχους, 250 για συνταγματάρχες, 200 για αντισυνταγματάρχες και 150 για ταγματάρχες και κατώτερους αξιωματικούς».

Για τους υπαξιωματικούς, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ανακοίνωσε ότι με το νομοσχέδιο προβλέπονται επιδόματα διοίκησης «150 ευρώ για τον υπασπιστή ανώτατης διοίκησης, 130 για τον αρχιλοχία μονάδας και 100 για τον επιλοχία μονάδας».

Για τις πρόσθετες παροχές, εξήγησε ότι για τη στέγαση του προσωπικού βρίσκεται σε εξέλιξη οικιστικό πρόγραμμα δεκαετίας, ενώ παράλληλα, δημιουργούνται βρεφονηπιακοί σταθμοί για τα παιδιά των στελεχών, εξασφαλίζεται ο παραθερισμός των στελεχών σε θέρετρα των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ δημιουργούνται στρατιωτικά πρατήρια με εκπτωτικές προσφορές.

Εκπαίδευση

Μιλώντας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι θα δημιουργηθεί ένας φορέας «όπου θα υπαχθούν όλες οι στρατιωτικές σχολές», αλλά και «ενιαία διοίκηση» με οριζόντιο συντονισμό ακαδημαϊκών, ερευνητικών, οικονομικών θεμάτων ΑΣΕΙ.

Ξεκαθάρισε ότι θα επιτευχθεί εξορθολογισμός, καθώς «θα περιοριστούν τα επίπεδα γραφειοκρατίας και θα επιτευχθεί οικονομία κλίμακος», ενώ πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό «αντιμετωπίζεται ολιστικά το ακαδημαϊκό career path».

Επιπλέον, θα συσταθεί ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας στα πρότυπα των ΑΕΙ «για την τόνωση της έρευνας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική αυτοτέλεια» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η εισαγωγή έως τώρα «γίνεται χωρίς επιλογή κατεύθυνσης» ενώ διαχωρίζονται σε ΟΠΛΑ (Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Αεροπορία Στρατού, Μηχανικό, Διαβιβάσεις) και ΣΩΜΑΤΑ (Εφοδιασμού Μεταφορών, Τεχνικού, Υλικού Πολέμου).

Με την υφιστάμενη κατάσταση, έχουμε, είπε, «ενιαίο πρόγραμμα σπουδών 3 ετών με το διαχωρισμό στις κατευθύνσεις θα γίνεται χωρίς ουσιαστικά κριτήρια κατά το τέταρτο έτος». Το πτυχίο, όπως συμπλήρωσε, είναι «γενικό χωρίς προσδιορισμένο επιστημονικό αντικείμενο».

«Το νομοσχέδιο φέρνει την πλήρη αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών ΑΣΕΙ» εξήγησε ο κ. Δένδιας και συνέχισε λέγοντας ότι «το πτυχίο πλέον θα διαθέτει προσδιορισμένο επιστημονικό αντικείμενο» και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση Όπλων θα είναι πτυχίο διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, ενώ στην κατεύθυνση Σωμάτων θα είναι πτυχίο διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Ακόμη, ο υπουργός τόνισε ότι θα δημιουργηθούν δύο νέες κατευθύνσεις ειδίκευσης – με επιλογή στο δεύτερο έτος των σπουδών – οι Μηχανικοί Όπλων με πτυχίο Ηλεκτρονικών και Επικοινωνιών ή πτυχίο Δομικών/Έργων και Υποδομών και οι Μηχανικοί Σωμάτων με πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών.

Το πρόγραμμα σπουδών, ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας «θα είναι πενταετές» με αντιστοίχιση «με πτυχίο πολυτεχνικών σχολών και δυνατότητα κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων».

Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, ο κ. Δένδιας ανέλυσε ότι θα ανωτατοποιηθεί με υπαγωγή σε κατηγορία ΑΕΙ και καθηγητές μέλη ΔΕΠ. «Θα έχει προσανατολισμό σε τεχνολογική κατεύθυνση με πρακτική άσκηση και λήψη ειδικότητας» είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε: «Θα προχωρήσουμε σε τυποποίηση της εκπαίδευσης με πιστοποίηση του προγράμματος και του τίτλου σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης», ενώ «θα υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών».

Εφεδρεία και εθελοντική στράτευση γυναικών

Για τη θητεία, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι θα προχωρήσει ο εξορθολογισμός του πλαισίου χορήγησης αναβολών και απαλλαγών και συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η χορήγηση αναβολής για προβλήματα ψυχικής φύσης θα δίδεται για πέντε χρόνια με προσκόμιση γνωμάτευσης επιμελητή Α’ ή διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου και τελική κρίση Ι5 μετά την πενταετία με τη προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ».

Για τους κατοίκους εξωτερικού, τόνισε ότι «η αναβολή θα δίδεται σε όσους ήταν κάτοικοι εξωτερικού από τα 16 έως και τα 19 τους έτη με έλεγχο διατήρησης ιδιότητας ανά τριετία», ενώ για την εξαγορά θητείας ανέφερε ότι θα ισχύει η καταβολή 1500 ευρώ ανά μήνα από το 40ο έτος αντί 900 ευρώ ανά μήνα από το 33ο έτος, όπως συμβαίνει τώρα.

Παράλληλα, τόνισε ότι «θα δοθούν κίνητρα στους ανυπότακτους για κατάταξη» με «άρση κυρώσεων για όσους καταταγούν και εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητείας εντός διετίας».

Όπως έχει ήδη εξαγγείλει ο υπουργός, η κατανομή του συνόλου των στρατεύσιμων θα γίνεται στο Στρατό Ξηράς με 4 ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος και Νοέμβριος). Η θητεία θα είναι 12μηνη,, ενώ 9μηνη θητεία θα υπηρετούν όσοι βρίσκονται σε μονάδες του Έβρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ, τις Ειδικές Δυνάμεις, την Προεδρική Φρουρά και οι Πρωτόκλητοι.

«Η μηνιαία αποζημίωση αυξάνεται από 8,8 ευρώ σε 100 για όσους υπηρετούν σε Έβρο και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και στα 50 ευρώ για όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα» είπε ο κ. Δένδιας.

Το νέο μοντέλο θητείας περιλαμβάνει δέκα εβδομάδες βασική εκπαίδευση (με την εκπαίδευση μαχητή να διαρκεί τέσσερις και αντικείμενα όπως εξομοιωτής βολών, χειρισμός ντρόουν και δεξιότητες όπως οι Πρώτες Βοήθειες), τέσσερις εβδομάδες ειδική εκπαίδευση σε 34 ειδικότητες και 21 δεξιότητες και δώδεκα εβδομάδες επιχειρησιακή εκπαίδευση σε μονάδες υψηλής ετοιμότητας.

Μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών υπηρεσίας, είπε ο κ. Δένδιας, θα δίνεται «η δυνατότητα παραμονής σε Έβρο και νησιά Ανατολικού Αιγαίου για εννιάμηνη θητεία και η δυνατότητα μετάθεσης σε μονάδες πλησίον του τόπου κατοικίας για δωδεκάμηνη θητεία».

Για το θεσμό της εφεδρείας, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «σήμερα υπάρχει μηδανική αξιοποίηση του δυναμικού της εφεδρείας, καθώς και πλήρης απουσία πλαισίου» ενώ εξήγησε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σώματος 150.000 ενεργών εφέδρων.

Θα επεκταθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, η εφεδρεία έως το 60ο έτος από το 55ο που ισχύει σήμερα, ενώ πρόσθεσε ότι θα προχωρήσει η νομοθετική και επιστρατευτική ενοποίηση με το δυναμικό της εφεδρείας Εθνοφυλακής.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί το δυναμικό όσων έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις με τη δημιουργία Μοίρας Εφέδρων Καταδρομών στη Ρεντίνα και Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο.

Η ένταξη στο θεσμό του ενεργού εθελοντή εφέδρου θα γίνεται, όπως διευκρίνισε ο κ. Δένδιας, με ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης επιθυμίας πριν και μετά την απόλυση.

Σε αρχική φάση, οι προσκλήσεις θα αποστέλλονται μια φορά ανά τριετία, ώστε οι έφεδροι ενεργών μονάδων να αντιστοιχούν σε 50.000 ανά έτος ενώ η τακτική εκπαίδευση των εφέδρων, δήλωσε ο κ. Δένδιας, θα γίνεται «στις κατεχόμενες ειδικότητες και δεξιότητες» ενώ θα γίνονται και προσκλήσεις για εκπαίδευση σε όπλα νέας τεχνολογίας.

Οι μετεκπαιδεύσεις και οι ασκήσεις θα λαμβάνουν χώρα σε μονάδες κοντά στα αστικά κέντρα, εξήγησε ο κ. Δένδιας, ενώ συμπλήρωσε ότι θα περιλαμβάνεται μαζική πρόσκληση «του συνόλου των ενταγμένων εφέδρων σε σχέδια επιστράτευσης ολόκληρων σχηματισμών».

Τα κίνητρα που θα δοθούν, όπως είπε, θα περιλαμβάνουν «τη δυνατότητα νοσηλείας σε στρατιωτικά νοσοκομεία και την πρόσβαση σε στρατιωτικά πρατήρια καθώς και τη διασφάλιση εργοδοτικών διευκολύνσεων για το χρόνο απουσίας από την εργασία».

Για την εθελοντική στράτευση των γυναικών, εξήγησε ότι αφορά σε γυναίκες από 20 έως 26 ετών, για θητεία 12 μηνών και εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία, ενώ ο πιλοτικός στόχος για το 2026 αφορά σε 200 εθελόντριες.

Τα κίνητρα που θα δοθούν, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, περιλαμβάνουν πρόβαση σε νοσοκομεία, λέσχες και λοιπές παροχές των Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως ΕΠΟΠ σε δεξιότητα θητείας και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κ.α.).