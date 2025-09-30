Δένδιας: Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι είπε για την στράτευση των γυναικών, συνεχίζεται η 12μηνη θητεία

Το νομοσχέδιο για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της «Ατζέντας 2030» παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων, αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, αλλά και στην εξέλιξη των στελεχών, αξιωματικών και υπαξιωματικών όπως και στην στράτευση των γυναικών.

Συγκεκριμένα, ο ΥΠΕΘΑ είπε για την θητεία των γυναικών: «Δεν είναι ακόμα ο καιρός αλλά θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στην Ελλάδα για την υποχρεωτική στράτευση γυναικών. Ο στόχος είναι 200 γυναίκες από 20 έως 26 ετών να καταταγούν το 2026 σε εθελοντική βάση. Υπάρχουν έτοιμες υποδομές στην Λαμία. Θα έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα και θα έχουν πριμοδότηση στο ΑΣΕΠ όσον αφορά στο Δημόσιο ή σε θέσεις στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε εδώ απολύτως έτοιμοι να συζητήσουμε ιδέες, σκέψεις, αλλαγές και το υπουργείο δεν θεωρεί ότι αποτελείται από αλάνθαστους».

Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε τη νέα δομή προσωπικού μετά την διαδικασία προσαρμογής διάρκειας 17 – 18 ετών, λέγοντας ότι θα «επιστρέψουμε στη σοβαρότητα» με τον εξορθολογισμό ζητημάτων που αφορούν την διασύνδεση του μισθού με τον βαθμό των στελεχών.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στις αυξήσεις των μισθών που προέρχονται από χρήματα που εξοικονομήθηκαν από την Α’ φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων από την συγχώνευση στρατοπέδων, δίνοντας ορισμένα παραδείγματα:

Ανθυπολοχαγός που υπηρετεί 3 χρόνια σε παραμεθόριο = Από 1.197 στα 1.576 ευρώ καθαρά.

Κελευστής σε πλήρωμα πολεμικού πλοίου = Από 901 στα 1.512 ευρώ καθαρά.

Στην Β’ Φάση χρησιμοποιούνται χρήματα για τους κληρωτούς και στους οπλίτες θητείας και η Γ’ Φάση θα οδηγήσει σε δεύτερη αύξηση αποδοχών των στελεχών. Όλοι θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις. Για τους υπαξιωματικούς ανέφερε ότι θα έχουν υψηλότερους μισθούς και σε υψηλότερες συντάξεις αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση.

Το οικιστικό πρόγραμμα 10ετίας του ΥΠΕΘΑ, το μεγαλύτερο στο νέο ελληνικό κράτος με σαφή ορίζοντα εκπλήρωσης όλων των αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, χρηματοδοτούμενο από το εξοπλιστικά προγράμματα. Κάθε στέλεχος που παίρνει μετάθεση θα παίρνει και ένα κλειδί για να έχει σπίτι.

Για την στρατιωτική θητεία είπε ότι δεν πρέπει πλέον να θεωρείται αγγαρεία: «Πιστεύουμε στον στρατό πολιτών, συνταγματική ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε την χώρα μας» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «35.500 άτομα την τελευταία 5ετία επικαλούμενοι ψυχολογικά προβλήματα ενώ 38.890 ανυπότακτοι στο εξωτερικό δηλαδή 20 ταξιαρχίες όταν η πατρίδα μας αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή και γι’ αυτό δεν θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε».

«Πάμε σε ένα νέο μοντέλο θητείας με βασική εκπαίδευση τις 10 εβδομάδες, επίσης, ειδική εκπαίδευση 4 εβδομάδες με πιστοποιήσεις. Στις ειδικές μονάδες θα υπάρχει σοβαρή επιχειρησιακή εκπαίδευση 12 εβδομάδες και μετά τους 6 μήνες δυνατότητα παραμονής στον Έβρο ή στα νησιά. Ο εκπαιδευμένος στρατιώτης θα αποδίδεται στην εφεδρεία. Ο κάθε στρατιώτης μας δεν θα εκπαιδεύεται μόνο στα όπλα αλλά και σε νέες τεχνολογίες».

«Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό», είπε ο υπουργός Άμυνας και τόνισε: «χρειαζόμαστε δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και γι’ αυτό δίνουμε ως κίνητρα: μείωση της θητείας από 17 σε 14 μήνες αλλά ζητάμε πτυχίο ΑΕΙ και ο βαθμός του ανθυπολοχαγού δίνεται 3 μήνες πριν».