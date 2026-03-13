Νέα Χαλκηδόνα: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε σπίτι (Φωτογραφία)

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντός οικίας στη Νέα Χαλκηδόνα.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 7/3 στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 42χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο ελέγχου αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βραδινές ώρες της 7-3-2026 στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, εντοπίστηκε ο 42χρονος να κατέχει μικροποσότητα ηρωίνης και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων για σχηματισμό δικογραφίας ενώ μετά τη διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με την οικία του στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας όπου έχει εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν άμεσα στην εν λόγω οικία.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης,

-7- δενδρύλλια κάνναβης,

-49,9- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

πιστόλι αερίου,

-2- ηλεκτρικοί εκκενωτές,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

κουκούλα full-face.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.