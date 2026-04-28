Πανικός στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα και διέφυγε – Τραυματίστηκε υπάλληλος

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου στον Κεραμεικό, στο κτήριο που στεγάζεται ο ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 89χρονος ρακοσυλλέκτης εισήλθε στο χώρο κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα και πυροβόλησε, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τραυματίστηκε ένας υπάλληλος στο δεξί πόδι, στον οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τουρνικέ (περίδεση του τραυματισμένου σημείου) από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Στο σημείο βρίσκονται 1 ασθενοφόρο και μια μηχανή του ΕΚΑΒ, με τον τραυματία να είναι σε καλή κατάσταση, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”.

Στη συνέχεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Σημειώνεται ότι ο 89χρονος είναι γνωστός στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας περιγράφεται ως ψηλός και αδύνατος, ενώ κατά τη στιγμή της επίθεσης φορούσε καπαρντίνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όπλο που έφερε ήταν τοποθετημένο σε ειδική θήκη.

Όπως ανέφερε μάρτυρας στο DEBATER: «Δεν ακούσαμε πυροβολισμό. Ξαφνικά είδαμε μια μεγάλη κινητοποίηση Με ομάδα Δίας να γυρνάνε. Δεν είδα ασθενοφόρο».

Σύμφωνα με δεύτερη μαρτυρία περίοικου στο DEBATER: «Ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Δεν το καταλάβαμε ότι ήταν πυροβολισμοί γιατί γίνονταν κάποιες εργασίες εκεί. Έχει κόσμο το συγκεκριμένο κτήριο».