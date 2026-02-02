Νέα 24ωρη απεργία των ταξί – Χειρόφρενο τραβούν Τρίτη και Τετάρτη οι οδηγοί

Χειρόφρενο τραβούν αύριο και μεθαύριο (3 και 4 Φεβρουαρίου) οι οδηγοί ταξί της Αττικής, έπειτα από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) για νέα 24ωρη απεργία.

Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν αύριο, Τρίτη στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.