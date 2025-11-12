Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ναύπλιο: Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος (βίντεο)

Ερευνώνται τα αίτια της πτώσης

Ναύπλιο: Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση επικράτησε σε δρόμο του Ναυπλίου όταν ηλικιωμένος υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε στο κενό ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι (12/11) στην οδό Εφέσου στο Ναύπλιο. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον βαριά τραυματία.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της πτώσης διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου.

