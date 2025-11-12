Ναύπλιο: Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος (βίντεο)

Αναστάτωση επικράτησε σε δρόμο του Ναυπλίου όταν ηλικιωμένος υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε στο κενό ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι (12/11) στην οδό Εφέσου στο Ναύπλιο. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον βαριά τραυματία.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της πτώσης διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου.