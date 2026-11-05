Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες “χτύπησαν” κατασκευαστική εταιρεία – Άρπαξαν 1 εκατομμύριο ευρώ

Οι δράστες φαίνεται πως μπήκαν στην εταιρεία με κλειδιά

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες “χτύπησαν” κατασκευαστική εταιρεία – Άρπαξαν 1 εκατομμύριο ευρώ
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη “χτύπησαν” διαρρήκτες το βράδυ της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου, οι οποίοι έφυγαν με λεία 1 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δράστες φαίνεται πως μπήκαν στην εταιρεία με κλειδιά, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ληστεία έγινε νυχτερινές ώρες σε μία τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ασχολείται με ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους δήμους της περιοχής.

Οι άγνωστοι κατάφεραν και πήραν το χρηματοκιβώτιο το οποίο δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα και είχε μέσα στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα πήραν ένα μπλοκ επιταγών, δύο λάπτοπ όπως και διάφορα έγγραφα της εταιρίας.

Για τον εντοπισμό των δραστών έχει ξεκινήσει έρευνα το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Έπαιζα μέχρι και 30 στοιχήματα την ημέρα» – Τα 600.000 ευρώ, η μεγαλομανία και η προφυλάκιση Φιρινίδη
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Έπαιζα μέχρι και 30 στοιχήματα την ημέρα» – Τα 600.000 ευρώ, η μεγαλομανία και η προφυλάκιση Φιρινίδη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ μετά την απολογία του στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε συγγνώμη, επικαλέστηκε εξάρτηση από τον τζόγο, παραδέχθηκε ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς περί χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων έξι κατηγορουμένων για την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ τέσσερις καλούνται να καταβάλουν χρηματικές εγγυήσεις από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 14,12% για την Coca-Cola HBC – Στο κόκκινο η αγορά με απώλειες 1,92%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 14,12% για την Coca-Cola HBC – Στο κόκκινο η αγορά με απώλειες 1,92%

Στις 2.611,41 μονάδες υποχώρησε ο Γενικός Δείκτης, με τη μετοχή της Coca-Cola HBC να δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά από δημοσίευμα στη Ρωσία. Στα 735,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος, με μεγάλο πακέτο μετοχών της Πειραιώς.

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Έπαιζα μέχρι και 30 στοιχήματα την ημέρα» – Τα 600.000 ευρώ, η μεγαλομανία και η προφυλάκιση Φιρινίδη
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Έπαιζα μέχρι και 30 στοιχήματα την ημέρα» – Τα 600.000 ευρώ, η μεγαλομανία και η προφυλάκιση Φιρινίδη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ μετά την απολογία του στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε συγγνώμη, επικαλέστηκε εξάρτηση από τον τζόγο, παραδέχθηκε ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς περί χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων έξι κατηγορουμένων για την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ τέσσερις καλούνται να καταβάλουν χρηματικές εγγυήσεις από 10.000 έως 20.000 ευρώ.