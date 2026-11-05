Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες “χτύπησαν” κατασκευαστική εταιρεία – Άρπαξαν 1 εκατομμύριο ευρώ

Κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη “χτύπησαν” διαρρήκτες το βράδυ της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου, οι οποίοι έφυγαν με λεία 1 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δράστες φαίνεται πως μπήκαν στην εταιρεία με κλειδιά, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης.

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Η ληστεία έγινε νυχτερινές ώρες σε μία τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ασχολείται με ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους δήμους της περιοχής.

Οι άγνωστοι κατάφεραν και πήραν το χρηματοκιβώτιο το οποίο δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα και είχε μέσα στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα πήραν ένα μπλοκ επιταγών, δύο λάπτοπ όπως και διάφορα έγγραφα της εταιρίας.

Για τον εντοπισμό των δραστών έχει ξεκινήσει έρευνα το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.