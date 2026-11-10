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ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: “Μπούκαραν” σε κοσμηματοπωλείο, άρπαξαν κοσμήματα κι έγιναν… καπνός

Οι δράστες διέφυγαν με κλεμμένο όχημα το οποίο έκαψαν στη συνέχεια

Ναύπακτος: “Μπούκαραν” σε κοσμηματοπωλείο, άρπαξαν κοσμήματα κι έγιναν… καπνός
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου στη Ναύπακτο, όταν κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα και αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δράστες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο, το οποίο είχαν κλέψει νωρίτερα από περιοχή της Πάτρας, χρησιμοποιώντας κόφτη, έκοψαν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας και εν συνεχεία με καπάκι φρεατίου έσπασαν την βιτρίνα.

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Αφού αφαίρεσαν κοσμήματα, οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν το όχημα που είχαν χρησιμοποιήσει λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Ναύπακτο, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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