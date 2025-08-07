Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ναύπακτος: Εργατικό ατύχημα με 45χρονο – Εκτελούσε εργασίες σε σκεπή σπιτιού

Διευρύνονται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα

Τραγικό τέλος βρήκε εργάτης στην Ναύπακτο που εκτελούσε εργασίες σε σκεπή σπιτιού καθώς έπεσε από σκαλωσιά το πρωί της Πέμπτης (7/8) προσθέτοντας στον “φόρο αίματος” των εργατικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews, ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός όταν έφτασε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις από συναδέλφους του και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

