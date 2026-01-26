Νάξος: Η εντυπωσιακή προσγείωση αεροσκάφους εν μέσω θυελλωδών ανέμων (Βίντεο)

Ιδιαίτερα δυσμενείς ήταν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο αεροδρόμιο της Νάξου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι με ισχυρές ριπές, σε συνδυασμό με την έντονη συννεφιά, διαμόρφωναν ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον για τις αεροπορικές επιχειρήσεις.

Το cyclades24.gr φέρνει στη δημοσιότητα βίντεο από την προσγείωση ελικοφόρου αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του νησιού. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο πιλότος, χάρη στην εμπειρία, την ψυχραιμία και την άρτια τεχνική του κατάρτιση, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη διαδικασία προσγείωσης, χωρίς να παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα.

Ωστόσο, οι εικόνες που καταγράφονται στο βίντεο αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο τη δυσκολία και την ένταση της προσέγγισης.

Δείτε το βίντεο: