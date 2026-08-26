Νάξος: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη στη θάλασσα – Έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα
Η αναγνώριση δεν είναι δυνατή λόγω της αλλοίωσης
Σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε μια σορός στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου.
Το πτώμα περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι της Νάξου.
Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του πτώματος.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, το πτώμα έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα, ενώ η αναγνώρισή του δεν είναι προς το παρόν δυνατή, λόγω της προχωρημένης αλλοίωσης.
πηγή στην Google
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