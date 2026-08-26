Κάλυμνος: Νεκρός 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 26 Αυγούστου στην Κάλυμνο, με έναν 21χρονο ομογενή από την Αυστραλία, που είχε έρθει στο νησί για διακοπές, να χάνει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου, το οποίο εκτελούσε περιπολία, εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο οδόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του. Σε κοντινή απόσταση από τον 21χρονο βρισκόταν πεσμένη και η δίκυκλη μοτοσικλέτα με την οποία κινούνταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλύμνου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 21χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου.