Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν;
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Νεκρός 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Εντοπίστηκε πεσμένος στο οδόστρωμα από αστυνομικούς

Κάλυμνος: Νεκρός 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 26 Αυγούστου στην Κάλυμνο, με έναν 21χρονο ομογενή από την Αυστραλία, που είχε έρθει στο νησί για διακοπές, να χάνει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου, το οποίο εκτελούσε περιπολία, εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο οδόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του. Σε κοντινή απόσταση από τον 21χρονο βρισκόταν πεσμένη και η δίκυκλη μοτοσικλέτα με την οποία κινούνταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλύμνου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 21χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ