Λαύριο: Ένωσαν δύο SUP και έφτιαξαν αυτοσχέδια βάρκα – Τοποθέτησαν και σπαστές καρέκλες (βίντεο)

Τον δικό τους… ευφάνταστο τρόπο για να κάνουν θαλάσσια βόλτα φαίνεται πως βρήκαν κάποιοι παραθεριστές στο Λαύριο.

Οι συγκεκριμένοι λουόμενοι ένωσαν δύο SUP, δημιουργώντας ουσιαστικά μια αυτοσχέδια «βάρκα», πάνω στην οποία τοποθέτησαν σπαστές καρέκλες, ομπρέλα, αλλά και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να απολαύσουν τη βόλτα τους στη θάλασσα.

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Μάλιστα, όπως φαίνεται και στις εικόνες, το… αυτοσχέδιο σκάφος δεν ήταν απλώς για να επιπλέει. Φέρεται να είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος ένα μικρό μοτεράκι, ώστε να κινείται στο νερό.

Στο «σκάφος» επιβιβάστηκε μάλιστα ολόκληρη η οικογένεια, με τους επιβάτες να απολαμβάνουν τη βόλτα τους σαν να βρίσκονταν σε… κανονικό σκάφος αναψυχής.

Παρά το γεγονός ότι μια τέτοια κατασκευή δεν προβλέπεται ως ασφαλής τρόπος μετακίνησης στη θάλασσα, οι γονείς φρόντισαν τα μικρά παιδιά να φορούν σωσίβια.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο, προκαλεί εντύπωση, καθώς οι παραθεριστές φαίνεται πως κατάφεραν να μετατρέψουν δύο SUP σε μια διαφορετική… θαλάσσια κατασκευή, με καρέκλες και ομπρέλα, κάνοντας τη βόλτα τους με έναν άκρως ασυνήθιστο τρόπο.