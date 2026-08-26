Μαρινάκης: “Εγκαινιάζεται αύριο η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά”

Πραγματοποιείται αυτή την ώρα από τη Θεσσαλονίκη η πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τη νέα πολιτική σεζόν, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντάει στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη

Αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου, παρουσία του Πρωθυπουργού, εγκαινιάζεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Η παράδοση της νέας γραμμής στην κυκλοφορία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης.

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Στο εξής στο τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Μαρτίου, η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα τρία λεπτά και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σταδιακή ένταξη νέων συρμών στην κυκλοφορία.

Η λειτουργία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει καταγραφεί μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, προσελκύοντας νέους επιβάτες και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Η επέκταση του Μετρό συνοδεύεται από αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, σχεδιάζεται, σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, με στόχο την 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο, σε συνδυασμό με λεωφορειακές γραμμές.

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις στην πόλη.

Η μεγάλη αλλαγή, όμως, δεν αφορά μόνο το Μετρό. Τα τελευταία επτά χρόνια έχει συντελεστεί ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, με αιχμή την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων.

Το 2019 μόλις 250 λεωφορεία βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην πόλη, με μέσο όρο ηλικίας 14,5 έτη. Σήμερα, στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη δρομολογούνται καθημερινά 500 λεωφορεία, εκ των οποίων 206 λεωφορεία του ΟΑΣΘ είναι ολοκαίνουρια. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, που έχει ήδη αποτυπωθεί στην ποιότητα και την αξιοπιστία των μετακινήσεων.

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Σημαντική ενίσχυση για τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης αποτελούν τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία, που παρελήφθησαν πρόσφατα και εντάσσονται από τον Σεπτέμβριο στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, προσλαμβάνονται 171 νέοι οδηγοί στον ΟΑΣΘ μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Η αύξηση του διαθέσιμου στόλου, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του προσωπικού, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερα δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

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Η προσπάθεια ανανέωσης συνεχίζεται, με στόχο έως το 2027 την πλήρη ανανέωση του στόλου με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Η αναβάθμιση των συγκοινωνιών συνοδεύεται και από τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των μετακινήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, έχει υλοποιήσει παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση των χάρτινων εισιτηρίων με ηλεκτρονικά και η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το κοινό, ενώ προχωρούν οι ενέργειες για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων κομίστρου λεωφορείων και Μετρό.

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Ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης αλλάζει και αυτή η αλλαγή μεταφράζεται σε καλύτερη καθημερινότητα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

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Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του ν. Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων.

Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.

Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

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Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από την χώρα μας δύο φρεγατών FREMM.

Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας η οποία μέσα σε επτά χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δυναμική.

Η απόκτηση των φρεγατών αυτών σε συνέχεια των φρεγατών Belharra θα δημιουργήσει ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με στόχο την μείωση του κόστους ζωής των νοικοκυριών.

Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών.

Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.

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Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», το οποίο υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ, μετά την πιλοτική εφαρμογή του, καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια.

Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθούν η μοριοδότηση και η εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του υποψηφίου.

Ανάλογα με την κατηγορία ανάγκης που προκύπτει από την αξιολόγηση, η μηνιαία αξία της Προσωπικής Βοήθειας διαμορφώνεται από 416 ευρώ για μικρή ανάγκη έως και 1939 για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο ωφελούμενος επιλέγει τον Βοηθό του και οργανώνει την υποστήριξη που χρειάζεται στην καθημερινή και προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στις σπουδές, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

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Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, με βασικό στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη αποκατάσταση των πληγέντων. Κεντρική επιλογή του νέου πλαισίου είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους από ένα κυρίως αποκαταστατικό και γραφειοκρατικό μοντέλο σε ένα σύστημα που συνδυάζει τον αποκαταστατικό με τον αποζημιωτικό χαρακτήρα της κρατικής αρωγής, αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση, τις διαλειτουργικότητες της Δημόσιας Διοίκησης και σύγχρονους μηχανισμούς ελέγχου.

Το νομοσχέδιο αφορά, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση:

στεγαστικής αρωγής, πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, προσωρινής στέγασης μέσω επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων, ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές για την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών και την κάλυψη άμεσων αναγκών

Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Διεύρυνση των δικαιούχων στεγαστικής αρωγής.

Πλήρη ψηφιοποίηση μέσω του «e-Άδειες».

Διαφάνεια και λογοδοσία.

Ενισχυμένο πλαίσιο για τις κατολισθήσεις.

Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας..

Σύγχρονη διαχείριση των οικίσκων.

Δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού.

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Αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 09:30, ο Πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης καθώς και εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις 12:00 ο Πρωθυπουργός μιλήσει στην εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για τη Βόρεια Ελλάδα.