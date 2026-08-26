Νέα Ερυθραία: Αυτοκίνητο «καβάλησε» πεζοδρόμιο και τραπεζοκαθίσματα (φωτογραφίες)

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Ερυθραία, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε πάνω στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας ό,τι βρέθηκε στην πορεία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:15 στην οδό Ευαγγελιστρίας.

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Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER έχασε τον έλεγχο ο οδηγός και έπεσε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα:

«Ακούσαμε ξαφνικά ένα δυνατό μπαμ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν μεγάλης ηλικίας και έπεσε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα. Ευτυχώς δεν υπήρχε κόσμος εκείνη τη στιγμή. Θα είχαμε θύματα. Έχασε τον έλεγχο, ήρθε καρφωτός».

Ωστόσο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το αυτοκίνητο επιτάχυνε απότομα και αντί να σταματήσει, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα, σταθμευμένα οχήματα και δύο σταθμευμένα ποδήλατα.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Η εικόνα από το σημείο είναι χαρακτηριστική.