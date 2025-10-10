Μυτιλήνη: Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ μια 62χρονη – Ήταν μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες

Στη σύλληψη μιας 62χρονης γυναίκας στην Μυτιλήνη προχώρησε η ΕΛΑΣ καθώς ήταν μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης (τετελεσμένης και σε απόπειρα).

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλος του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινώνησε τηλεφωνικά προχθές (08-10-2025) με ηλικιωμένη ημεδαπή (93χρονη) στην ευρύτερη περιοχή της Γέρας στη Λέσβο, προσποιούμενο ιατρό και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικού της προσώπου, την έπεισε να παραδώσει στην 62χρονη δράστιδα, η οποία μετέβη στην οικία της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των -350- ευρώ, -20- χρυσές λίρες και -1- χρυσό πεντόλιρο, συνολικής αξίας -20.000- ευρώ περίπου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, μέλος του ίδιου κυκλώματος επικοινώνησε τηλεφωνικά προχθές με μία ακόμη ηλικιωμένη ημεδαπή (89χρονη) στην ευρύτερη περιοχή της Γέρας, επιχειρώντας με τον ίδιο τρόπο να αποσπάσει χρήματα και τιμαλφή από την τελευταία, χωρίς ωστόσο να το κατορθώσει, καθόσον έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για απάτη.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών διακριβώθηκε ότι, η 62χρονη εντάχθηκε σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον -6- ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες κυρίως προχωρημένης ηλικίας, προσποιούμενα ιατρούς και επικαλούμενα την ανάγκη αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων συγγενικών τους προσώπων, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών και τιμαλφών.

Κατά τον εντοπισμό της 62χρονης από αστυνομικούς, βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ, που όπως διακριβώθηκε προερχόταν από έκνομη δραστηριότητα.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.