Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος εργάτης που έπεσε από στέγη σπιτιού

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 15/11 στη Μυτιλήνη όταν ένας 45χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν στη στέγη.

Ο υπήκοος Αλβανίας έκανε κάποιες εργασίες σε στέγη σπιτιού όταν έπεσε από ύψος στο έδαφος και σκοτώθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Εργατικό Κέντρο Μυτιλήνης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καλεί σε συγκέντρωση αύριο Κυριακή 16 Νοέμβρη, στις 12 το μεσημέρι στη πλατεία Σαπφούς. «Οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής αναγκάζουν χιλιάδες εργαζόμενους να κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά.

Ο τραγικός θάνατος τους συναδέλφου μας, φέρνει στο φως την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Οι κίνδυνοι αυτοί γεννιούνται από την πολιτική αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων» αναφέρει η ανακοίνωση.