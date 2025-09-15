Μυτιλήνη: 30χρονος δημιούργησε επεισόδιο στο λιμάνι του νησιού και στη συνέχεια επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Χειροπέδες σε έναν 30χρονο πέρασε το πρωί της Κυριακής (14/9) η ΕΛ.ΑΣ. μετά από επεισόδιο στην προκυμαία του λιμανιού της Μυτιλήνης. Ο φερόμενος δράστης προκάλεσε επεισόδιο στο λιμάνι του νησιού, η αστυνομία ειδοποιήθηκε αλλά ο ίδιος διέφυγε με δίκυκλο.

Η δράση του όμως δεν σταμάτησε εκεί καθώς παρουσιάσθηκε στο Αστυνομικό τμήμα και άρχισε να εξυβρίζει αστυνομικούς και να προκαλεί φθορές. Κατά την παραμονή του στο αστυνομικό κατάστημα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, τους εξύβρισε, τους απείλησε, αποπειράθηκε να χτυπήσει με καρέκλα έναν εξ’ αυτών, ενώ στην συνέχεια χτύπησε αστυνομικό με γροθιές στο πρόσωπο και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτοτελής ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίσθηκε μετά από σχετική καταγγελία και σε βάρος εμπλεκομένων στην υπόθεση αστυνομικών, για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης καθώς ο 30χρονός νοσηλεύεται τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης .Από την πλευρά της αστυνομίας αναφέρεται ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό με όλα όσα έγιναν στο Αστυνομικό τμήμα.

Το προανακριτικό έργο για τις υποθέσεις διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης, ενώ βιντεοληπτικό υλικό με τα περιστατικά θα συνυποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.