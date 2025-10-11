Μύκονος: Νεκρός Πολωνός μοτοσικλετιστής σε θανατηφόρο τροχαίο

Σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα το πρωί του Σαββάτου (11/10) στη περιοχή του Ταγκού στη Μύκονο, το οποίο είχε θύμα έναν Πολωνό μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με όσα γράφει το cyclades24.gr, ο οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα όταν ξαφνικά εξετράπη της πορείας του το όχημα με αποτέλεσμα ο ίδιος να εκσφενδονιστεί και να βρει ακαριαίο θάνατο.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο Πολωνός δεν φορούσε κράνος ενώ φέρεται ότι οδηγούσε ένα τρίτροχο Vanderhall Motor Works Santarosa.