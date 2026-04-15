Ντιέγκο Σιμεόνε: Η προκλητική χειρονομία προς τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα που έφερε αντιδράσεις (βίντεο)

Όπως και με άλλες νίκες έτσι και με αυτή της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε πανηγύρισε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Οι Μαδριλένοι, παρά το γεγονός ότι ηττήθηκαν με 1-2 στο «Μετροπολιτάνο», απέκλεισαν την Μπαρτσελόνα με συνολικό σκορ (3-2) και περιμένουν το βράδυ της Τετάρτης 15/04 να μάθουν τον αντίπαλό τους στους «4».

Ο Αργεντίνος προπονητής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την χαρά του και έκανε χειρονομία στους οπαδούς της Ατλέτικο ότι «έβαλε για ύπνο» την Μπαρτσελόνα. Οι οπαδοί της ομάδας του φυσικά τον αποθέωσαν εκείνη την ώρα. Από την άλλη όμως όταν το βίντεο βγήκε στα social media οι οπαδοί των «μπλαουγκράνα» έγιναν έξαλλοι.

Δείτε το βίντεο: