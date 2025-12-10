Μπλόκο από τους αγρότες στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας – Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο (βίντεο)

Οι αγρότες της Εύβοιας μπλόκαραν με τα τρακτέρ τους την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, το πρωί της Τετάρτης, προχωρώντας στον αποκλεισμό του σημείου.

Σύμφωνα με το eviaonline, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της βόρειας και της νότιας Εύβοιας ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες και έφτασαν κατά τις 10 π.μ. στη Χαλκίδα αλλά δεν πήγαν έξω από το κτίριο της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο, καθώς άλλαξαν πορεία και προχώρησαν στην υψηλή γέφυρα την οποία και απέκλεισαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις δύο ακτές του Ευρίπου έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς όλη η κίνηση μεταξύ του νησιού και της Στερεάς Ελλάδας πρέπει να περάσει από την παλαιά γέφυρα στο κέντρο της πόλης.

Η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή μέχρι το μεσημέρι, όταν και οι διαμαρτυρόμενοι θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους ή όχι.