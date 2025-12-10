Οι αγρότες έβαλαν “πλώρη” για τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου – Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ (Εικόνες)

Σε νέα φάση κλιμάκωσης οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τον Βόλο να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο.

Τα μεγαλύτερα μπλόκα έχουν στηθεί σε σημεία του κεντρικού οδικού δικτύου, στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία, στην Ιόνια και στην Ολυμπία Οδό, και στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, όπως και στον Προμαχώνα και στην Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των κινητοποιήσεων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας και άλλων περιοχών σκοπεύουν σήμερα Τετάρτη να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Γύρω στις 9 το πρωί, όπως μεταδίδει το thesspost.gr, έφτασαν στο λιμάνι του Βόλου τα πρώτα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοπαραγωγοί θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό αρχικά του επιβατικού λιμανιού και στη συνέχεια του εμπορικού από στεριάς με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Επίσης, όπως αναφέρει το gegonotanews.gr, αλιείς με τα σκάφη τους θα κλείσουν το λιμάνι διά θαλάσσης, ενώ σκοπός είναι και ο συμβολικός αποκλεισμός του Τελωνείου Βόλου.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, στο λιμάνι του Βόλου θα βρεθούν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραγωγοί από την υπόλοιπη Θεσσαλία, όπως τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, αλλά και αρκετοί από το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου περιμένουν αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τον Βόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή φωτογραφίας: gegonotanews.gr

Πηγή φωτογραφίας: gegonotanews.gr

Λίγο μετά τις 8 το πρωί, οι αγρότες από την Καρδίτσα ξεκίνησαν για το μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα μεταβούν στο λιμάνι του Βόλου.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, αγρότες από τον Ριζόμυλο στις 8:30 πραγματοποίησαν συγκέντρωση με τρακτέρ και άλλα μηχανήματα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου – Λάρισας θα κινηθούν προς το λιμάνι και το τελωνείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών την ίδια ώρα με δεκάδες τρακτέρ σε πρώτη φάση θα κατευθυνθούν στο επιβατικό λιμάνι αποκλείοντάς το συμβολικά και προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα και προστριβές με επιβάτες των θαλάσσιων μέσων από και προς τις Σποράδες, θα κατευθυνθούν στο εμπορικό λιμάνι αποκλείοντάς το για ορισμένες ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο λιμάνι του Βόλου αναμένεται να είναι ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις, μετά και την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο οποίος ζήτησε να παρεμβαίνουν οι εισαγγελείς για τη βεβαίωση αδικημάτων όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών, η βία κατά υπαλλήλων, η πρόκληση φθορών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παρά τις “προειδοποιήσεις” δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω από τα μπλόκα. Οι τοπικές συνελεύσεις ανά την Ελλάδα που χαράσσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων διαμηνύουν πως “οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση”.

Μάλιστα, σύμφωνα με το gegonotanews.gr, μετά τη σύσκεψη στο μπλόκο της Καρδίτσας, οι αγρότες δήλωσαν αποφασισμένοι και τόνισαν πως “αν θέλει, ας έρθει ο εισαγγελέας να μας συλλάβει”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σάββατο η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων

Πλέον, τα βλέμματα είναι στραμμένα και στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων το Σάββατο 13/12 στη Νίκαια, όπου όλοι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα αποφασίσουν συντεταγμένα τη στάση που θα τηρήσουν στο εξής και θα καταθέσουν τα αιτήματά τους, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν και από τη στάση της κυβέρνησης.

Μία μέρα πριν, την Παρασκευή, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών της Θεσσαλίας.