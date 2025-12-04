Μπλόκα αγροτών: Σχηματίζονται δικογραφίες για όσους παρακωλύουν τις συγκοινωνίες – Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση

Οι αρχές προχωρούν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχηματισμό δικογραφιών για αγρότες που προχωρούν σε αποκλεισμούς οδικών αξόνων και τελωνείων, όταν διαπιστώνεται παρακώλυση ή διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Μετά από επικοινωνία με τους αρμόδιους εισαγγελείς, οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα

Από τις 13:00 το μεσημέρι, το τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας–Βουλγαρίας παραμένει κλειστό τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι ο αποκλεισμός για τα φορτηγά θα είναι επ’ αόριστον, ενώ επιτρέπεται η διέλευση Ι.Χ., λεωφορείων και ασθενοφόρων για τη διασφάλιση της βασικής κυκλοφορίας.

Μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη εκτίμηση για το πότε θα ανοίξει ξανά το τελωνείο.

Το μπλόκο στο σημείο στήθηκε χθες το απόγευμα, με συμμετοχή αγροτών, μελισσοκόμων και εκπροσώπων εργατικών φορέων.

Βασικά αιτήματα των αγροτών:

Άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων

Μείωση του κόστους παραγωγής

Οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά, καθώς –όπως υποστηρίζουν– βρίσκονται σε οριακό σημείο επιβίωσης των μονάδων τους

Κλείσιμο του τελωνείου Ευζώνων

Λίγο μετά τις 13:30, αγρότες από τον δήμο Παιονίας και τα Γιαννιτσά απέκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα Ελλάδας–Βόρειας Μακεδονίας, μπλοκάροντας την είσοδο και την έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται προς το παρόν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Οι αγρότες πραγματοποιούν αυτή την ώρα γενική συνέλευση για να αποφασίσουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Μπλόκο και στο τελωνείο της Νίκης – Κλειστός ο κόμβος Φιλώτα

Αγρότες από τη Φλώρινα απέκλεισαν συμβολικά για μία ώρα το τελωνείο της Νίκης, ενώ νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης. Το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2 Δεκεμβρίου έχουν κλείσει τον δρόμο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης–Φλώρινας.

Όπως δήλωσε μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.