Μπλόκα αγροτών: Λένε “ναι” στο διάλογο με Μητσοτάκη – Προειδοποίηση για κλιμάκωση αν δεν λυθούν τα προβλήματα, δεν θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα

Θετικό βήμα προς την κατεύθυνση έναρξης διαλόγου μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/1) καθώς το εκτελεστικό όργανο των μπλόκων είπε “ναι” σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες αποφάσισαν να προσέλθουν στον διάλογο με την κυβέρνηση και να μην πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριο που προγραμμάτιζαν για την Τρίτη στην Αθήνα. Παρόλα αυτά, όπως μεταδίδει το thesspost.gr, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την κυβέρνηση και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων για να καταλήξουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων μέχρι την τελική δικαίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους και ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων.

Τα αγροτικά μηχανήματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν νέες συνελεύσεις μέσα από τις οποίες θα καθοριστεί η συνέχεια.

“Θα πάμε σε γενική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν υπάρξουν λύσεις στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη” ανέφερε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων, Κώστας Ανεστίδης μετά το τέλος της συνέλευσης.

Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι

Στο μεταξύ, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 438) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 434), με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Τα οχήματα που κινούνται προς την Αθήνα εκτρέπονται είτε από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο προς την περιφερειακή οδό Κατερίνης, είτε μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (οδός Μουσών), προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό από τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στις παρακαμπτήριες διαδρομές, όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνοιξαν τα τελωνεία Νίκης και Εξοχής

Ελεύθερο είναι πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13/1).

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, το τελωνείο της Νίκης άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.