Μπλόκα αγροτών: Μετ’ εμποδίων και με χαμηλές ταχύτητες και σήμερα η έξοδος των Χριστουγέννων – Η κατάσταση στην Αθηνών-Λαμίας

Με δυσκολίες και χαμηλές ταχύτητες εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων από την Αθήνα προς την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που επηρεάζουν βασικά τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου.

Αν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τα μπλόκα των τρακτέρ, οι χαμηλές ταχύτητες κρίνονται αναγκαίες για λόγους ασφαλείας, ενώ η τροχαία βρίσκεται σε κομβικά σημεία, ρυθμίζοντας τη ροή των οχημάτων. Τα ΙΧ και τα λεωφορεία κινούνται στο εθνικό δίκτυο, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται σε παράπλευρους δρόμους μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται αυτή την ώρα, τα προβλήματα αρχίζουν μετά τον κόμβο της Χαλκίδας για τα οχήματα που κινούνται από την Αθήνα προς τη Λαμία. Από το 70ό χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και για περίπου 5 χιλιόμετρα, έως τον κόμβο της Ριτσώνας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα, με τις ταχύτητες να κυμαίνονται από 10 έως 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Μετά τον κόμβο της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο, τα οχήματα κινούνται κανονικά στο εθνικό δίκτυο για περίπου 12 χιλιόμετρα. Ωστόσο, 3 χιλιόμετρα πριν από τον κόμβο της Θήβας οι οδηγοί αναγκάζονται να μειώσουν εκ νέου ταχύτητα προκειμένου να διέλθουν από το μπλόκο των τρακτέρ που έχει στηθεί στο σημείο. Η διέλευση πραγματοποιείται ελεγχόμενα και με αυξημένη προσοχή, υπό την επίβλεψη της τροχαίας.

Μετά το μπλόκο της Θήβας και για περίπου 20 χιλιόμετρα, η κυκλοφορία στον εθνικό δρόμο εξελίσσεται χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, στο 110ό χιλιόμετρο, περίπου 5 χιλιόμετρα πριν από το Κάστρο Βοιωτίας, τα οχήματα μειώνουν και πάλι ταχύτητα, ακολουθώντας τις υποδείξεις της Αστυνομίας, προκειμένου να περάσουν από το σημείο όπου βρίσκονται τα τρακτέρ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται σε δύο λωρίδες.

Μετά το Κάστρο, η εικόνα παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Στην περιοχή της Αταλάντης, οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, γεγονός που περιορίζει την ταλαιπωρία των οδηγών και επιτρέπει την ομαλότερη ροή των οχημάτων.

Αντίστοιχα, στον Μπράλο, η διέλευση γίνεται με μικρότερες καθυστερήσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα τμήματα της διαδρομής.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα. Η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς η αυξημένη ροή οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία δημιουργεί νέες καθυστερήσεις στη Ριτσώνα, στη Θήβα και στο Κάστρο Βοιωτίας.

Η εικόνα στη Δυτική Ελλάδα

Σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στην Αιτωλοακαρνανία και Κορίνθου-Πατρών-Πύργου στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων, λόγω των μπλόκων που έχουν στηθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκο επί 19 συνεχόμενες ημέρες στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος όπου βρίσκονται τα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Όμως, από χθες Τρίτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Από την πλευρά της η αστυνομία, με δεδομένο ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, εκτρέπει, για λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 17η συνεχόμενη ημέρα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που είναι τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει να αφήσουν ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για την κίνηση, τόσο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και των εκδρομέων, αλλά η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κίνηση των αυτοκινήτων, στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι και Γλαύκου.

Οι εκτροπές της κυκλοφορίας προκαλούν αυξημένη κίνηση των οχημάτων μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, όπως στην μικρή περιμετρική οδό, στις παραλιακές οδούς, Ηρώων Πολυτεχνείου, Όθωνος – Αμαλίας και Ακτής Δυμαίων, καθώς και σε τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών.

Η εικόνα στην υπόλοιπη χώρα

Στην περιοχή της Νίκαιας η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ύστερα από συνεννόηση των αγροτών με τις αστυνομικές αρχές, δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα.

Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται από την Αθήνα, οι οποίοι πλέον χρειάζεται να ακολουθήσουν μικρότερη παράκαμψη.

Στα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες έδωσαν δύο λωρίδες, ο δρόμος καθαρίστηκε και η Τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης στα αυτοκίνητα. Λίγο μετά τις 13:00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε παραμείνει κλειστό για 22 ημέρες εξαιτίας των κινητοποιήσεων του αγροτικού μπλόκου στα Μάλγαρα. Με βάση την απόφαση των αγροτών, ο δρόμος θα συνεχίσει να παραμένει ανοιχτός έως και την Παρασκευή.

Στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, παραμένει αποκλεισμένη η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Παρότι τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, η Τροχαία δεν έχει εγκρίνει το άνοιγμα της λεωφόρου και η κυκλοφορία εξακολουθεί να εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Παράλληλα, ανοιχτά είναι τα τελωνεία, εκτός από το τελωνείο Εξοχής το οποίο είναι κλειστό επ’ αόριστον για τα φορτηγά.

Ελπίδες για ομαλότερη έξοδο σήμερα

Υπενθυμίζεται ότι χθες, αργά το απόγευμα, με φόντο τα μπλόκα των αγροτών και τις παρεμβάσεις της Τροχαίας, ουρές χιλιομέτρων είχαν δημιουργηθεί στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, κυρίως στο ύψος του Σχηματαρίου όπου τα οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 21.112 οχήματα έχουν φύγει από την Αθηνών – Κορίνθου και 21.780 από την Αθηνών – Λαμίας.