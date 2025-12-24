Αγροτικά μπλόκα: Χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών-Λαμίας – Από ένα ρεύμα η κυκλοφορία στο Σχηματάρι, από δύο στο Κάστρο Βοιωτίας

Κορυφώνεται σήμερα Τετάρτη 24/12, παραμονή Χριστουγέννων, η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα, με την κίνηση να είναι από νωρίς ιδιαίτερα αυξημένη.

Ήδη από τις 6 το πρωί, σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου της Εθνικής Οδού προς Λαμία, καθώς όπως φαίνεται πολλοί αποφάσισαν να ξεκινήσουν νωρίς, για να αποφύγουν την πολύωρη ταλαιπωρία που καταγράφηκε χθες στο τμήμα από το Σχηματάρι έως τη Λαμία.

Έως τώρα, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ωστόσο τα αγροτικά μπλόκα συνεχίζουν να προκαλούν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Στη διασταύρωση της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, η Τροχαία εφαρμόζει περιορισμούς ταχύτητας και διοχετεύει τα οχήματα σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας, προκειμένου να διέλθουν με ασφάλεια από το σημείο όπου βρίσκεται το μπλόκο των αγροτών στην περιοχή της Θήβας.

Επίσης, τα φορτηγά οχήματα εκτρέπονται στο παλαιό εθνικό δίκτυο προς Θήβα, Λιβαδειά και στη συνέχεια προς τον Μπράλο.

Η απόφαση της Τροχαίας να επιτρέψει τη διέλευση ΙΧ και λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ στη Θήβα έχει, προς το παρόν, περιορίσει τις καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες αναμένεται να δοθεί και δεύτερο ρεύμα κυκλοφορίας στην άνοδο προς Λαμία, μετά από μετακίνηση των τρακτέρ στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου επίσης μετακινήθηκαν αγροτικά μηχανήματα, έχουν δοθεί σε κυκλοφορία δύο λωρίδες για ΙΧ και λεωφορεία στο ρεύμα προς Λαμία. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Παρόμοια η εικόνα και στη Σκάλα Αταλάντης, όπου από χθες το απόγευμα έχουν δοθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία. Παρόλο που δεν σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς τα ΙΧ περνούν δίπλα από σταθμευμένα τρακτέρ.

Στον κόμβο του Μπράλου, η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με μικρές καθυστερήσεις. Ωστόσο, αυξημένη είναι η κίνηση στο παλαιό εθνικό δίκτυο από Θήβα προς Μπράλο, σε συνδυασμό με τη ροή οχημάτων από Ρίο-Αντίρριο και Άμφισσα προς την ίδια κατεύθυνση. Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί συναντούν σημαντικές καθυστερήσεις στα τελευταία χιλιόμετρα πριν την είσοδο των οχημάτων στον Μπράλο και την ένταξή τους εκ νέου στην Εθνική Οδό.

Στην περιοχή της Νίκαιας η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ύστερα από συνεννόηση των αγροτών με τις αστυνομικές αρχές, δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα.

Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται από την Αθήνα, οι οποίοι πλέον χρειάζεται να ακολουθήσουν μικρότερη παράκαμψη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την Τετάρτη στις 11:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας.

Στα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες έδωσαν δύο λωρίδες, ο δρόμος καθαρίστηκε και η Τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης στα αυτοκίνητα. Λίγο μετά τις 13:00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε παραμείνει κλειστό για 22 ημέρες εξαιτίας των κινητοποιήσεων του αγροτικού μπλόκου στα Μάλγαρα. Με βάση την απόφαση των αγροτών, ο δρόμος θα συνεχίσει να παραμένει ανοιχτός έως και την Παρασκευή.

Στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, παραμένει αποκλεισμένη η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Παρότι τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, η Τροχαία δεν έχει εγκρίνει το άνοιγμα της λεωφόρου και η κυκλοφορία εξακολουθεί να εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Ανοιχτός μέχρι σήμερα θα παραμείνει ο δρόμος στο μπλόκο του Καλπακίου, στα Ιωάννινα.

Κλειστή, ωστόσο, παραμένει η Περιμετρική Οδός της Πάτρας και όλα τα οχήματα διέρχονται από το κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, ανοιχτά είναι τα τελωνεία, εκτός από το τελωνείο Εξοχής το οποίο είναι κλειστό επ’ αόριστον για τα φορτηγά.

Ελπίδες για ομαλότερη έξοδο σήμερα

Υπενθυμίζεται ότι χθες, αργά το απόγευμα, με φόντο τα μπλόκα των αγροτών και τις παρεμβάσεις της Τροχαίας, ουρές χιλιομέτρων είχαν δημιουργηθεί στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, κυρίως στο ύψος του Σχηματαρίου όπου τα οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 21.112 οχήματα έχουν φύγει από την Αθηνών – Κορίνθου και 21.780 από την Αθηνών – Λαμίας.