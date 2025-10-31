Μπέος: “Θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία – Δεν είμαι ρατσιστής, έχω πάει με μαύρες γυναίκες”

Συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην πρώτη εκπομπή του “Ενώπιος Ενωπίω” για την νέα τηλεοπτική σεζόν, έδωσε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας για πολλά θέματα.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Βόλου, σχετικά με την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο είπε ότι πλήρωσε την κόντρα που υπήρχε παλαιότερα μεταξύ του Νικόλα Πατέρα και του Βαγγέλη Μαρινάκη, λέγοντας: “Στήσαμε την ομάδα σε μια εβδομάδα. Αυτός που με έκανε να ασχοληθώ ήταν ο Κωνσταντίνος Τσολακάκης. Ο Πανιώνιος τότε ήταν πτωχευμένος. Ήρθαν 10-15 φίλαθλοι να με πείσουν μου είπαν “σώσε μας…”. Κι έτσι πήρα την απόφαση να βοηθήσω.

Έγινε πολύ ανταγωνιστικός και στη συνέχεια με τον Λευτέρη Πανταζή τον πούλησα στον Κώστα Τσακίρη. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, τρελαίνομαι… Και γι’ αυτό έχω επιτυχίες. Στη συνέχεια πήγα στον Βόλο, τη γενέτειρα μου. Είχα ξεκουραστεί έναν χρόνο και ανέλαβα τον Ολυμπιακό Βόλου που ήταν καταχρεωμένος. Τότε έγινε η μεγαλύτερη αδικία σε άνθρωπο. Αυτοί που με έστειλαν φυλακή πρέπει να ντρέπονται…“.

Ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε και για την περίοδο που τέθηκε σε αργία από τα καθήκοντα του δημάρχου:

“Με έθεσε σε αργία χωρίς να έχω δικαστεί. Αυτά είναι τα σκάνδαλα, αυτοί είναι οι φασίστες. Όχι εγώ που λένε… Χωρίς να έχω δικαστεί από τον φυσικό μου δικαστή, πήγα φυλακή και με απαλλάξανε με έναν νόμο που πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέντε η ώρα το πρωί ξημερώματα στο υπουργείο Παιδείας κι όχι στο υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά φωνή λαού, οργή Θεού.

Ο κόσμος κι ο λαός μου έδωσε το δικαίωμα να δείξω πραγματικά ποιος είμαι με έργα κι όχι με λόγια, δεν θα τον προδώσω και θα συνεχίσω να υπηρετώ τον τόπο μου…την πόλη μου”, είπε αρχικά και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: “Μου στέρησαν τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Είναι ντροπή για τη Δικαιοσύνη“.

“Δεν είμαι ρατσιστής, έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία”

Στο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, αν τελικά είναι ρατσιστής, με αφορμή ένα παλιότερο επεισόδιο με τον ποδοσφαιριστή Τεττέη σε αγώνα του 2024 μεταξύ της Κηφισιάς και του Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε χαρακτηριστικά:

“Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει… Τον παρασύρανε. Ήταν μια στημένη στιγμή, είχαν βάλει και παρακάμερα εκεί γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και σου λέει κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά, όπως και τελικά έγινε. Κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά κα μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς, άσχετα αν έπεσαν (κατηγορία), γιατί εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα“.

“Δεν έγινε έτσι όπως το παρουσίασαν. Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα κι έχει πέσει ο Τετέη, που οφείλω να πω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο ταλέντο, και λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο “σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού”. Το πήραν και το έκαναν αλλιώς… Βέβαια τώρα έχουμε δικαστήριο, στο οποίο θα κριθεί με στοιχεία αν είναι αλήθεια σε σχέση με το τι έλεγε το σύστημα τότε…“.

Αναφορικά με το ζήτημα του ρατσισμού που τέθηκε, ο Αχιλλέας Μπέος τόνισε: “Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια ήταν ‘θεά’ δεν ήταν απλή έγχρωμη για να πάω… Είμαι ρατσιστής μετά από όλα αυτά;“.

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Βόλου μίλησε και για τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώρας, αναφέροντας:

“Επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία, την ανομία, στις ερχόμενες εκλογές θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πραγματιστής. Αυτή τη στιγμή πιστεύω επειδή αγαπάω την πατρίδα μου, ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από μία κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή καλύτερος του Μητσοτάκη δεν υπάρχει από την αντιπολίτευση… Κόμιξ τους λέω. Θέλει νέες ιδέες, νέους ανθρώπους και δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ποιοι κυβερνάνε;

Οι γραβατάκηδες που δεν έχουν σκίσει ούτε εφημερίδα. Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι κόντρα στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος που υπάρχει. Έχει κάνει και πολλά λάθη. Το πιστεύω και τα έχω ζήσει. Όμως βρείτε μου έναν καλύτερο“.

Σχολιάζοντας την προοπτική να ιδρύσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι αν αυτό συμβεί ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει με την πεπατημένη.

Αναφερόμενος στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την αντίθεσή του μαζί τους.

“Όλοι αυτοί, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης, ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς… Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί; Ζουν σε βάρος των απλών πολιτών. Πήγα προχθές στη λαϊκή, 9 ευρώ οι γίγαντες. Αν πέσει ο Μητσοτάκης, θα πέσει από την ακρίβεια. Όλοι οι άλλοι είναι ανεπάγγελτοι. Αν τους πετάξεις σε πηγάδι με φίδια, τα φίδια δεν τους τρώνε. Με τι προσόντα θα κυβερνήσουν”;

Μιλώντας για τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο δήμαρχος του Βόλου τον χαρακτήρισε “αστεία υπόθεση“. “Ο κόσμος κλίνει εκεί γιατί είναι δυσαρεστημένος από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Μητσοτάκης έχει κάνει άνοιγμα προς το κέντρο και είναι δυσαρεστημένος“.

Για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε πώς “είναι έξυπνη, δραστήρια, νέα γυναίκα που έχει να προσφέρει, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς εκεί. Θέλει χρόνο, συνεργάτες και στηρίγματα“.

Ο δήμαρχος του Βόλου μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας ότι “δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα“. “Θα του έλεγα να μην κάνει κόμμα για το καλό της πατρίδας“, είπε χαρακτηριστικά.

“Η πατρίδα χρειάζεται κυβέρνηση, γι’ αυτό πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο ιδανικότερος αυτή τη στιγμή γιατί είναι ηγέτης. Όταν διοικείς δεν υπάρχει πολυφωνία“.

Ο Αχιλλέας Μπέος στάθηκε και στο ενδεχόμενο να ιδρύσει δικό του κόμμα. “Έχω δηλώσει επανειλημμένως, δεν ενδιαφέρομαι για την κεντρική εξουσία, δεν πουλάω τους πολίτες και τους συνανθρώπους μου. Τους τιμώ, ποτέ δεν θα το κάνω“.

Τέλος, για όσους θεωρούν ότι αντιγράφει τον Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι δεν το κάνει γιατί είναι “αυθόρμητος“.