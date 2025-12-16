Μπαράζ συσκέψεων στα μπλόκα των αγροτών μετά τις εξαγγελίες Τσιάρα – Νέες κινητοποιήσεις σήμερα

Έως σήμερα το απόγευμα αναμένεται να απαντήσουν οι αγρότες στο νέο κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο, ώστε να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τα 57 μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας θα στείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ενώ για την ώρα επικρατεί κλίμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες δηλώνουν μέσω του εκπροσώπου τους ότι αν και οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, είναι κάποια βάση για διάλογο, δεν είναι ξεκάθαρες. Επανέλαβαν πως ζητούν σταθερή τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Θεωρούν πως τα αδιάθετα χρήματα των ενισχύσεων δεν είναι επιπλέον ενίσχυση, αφού θεωρούν πως τους αναλογούν ούτως ή άλλως και έπρεπε να έχουν δοθεί.

Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα, δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών μιλώντας για απόφαση που θα ανακοινωθεί από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

Εν τω μεταξύ, παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό, ενώ στο μπλόκο των Μαλγάρων, στις 8 το βράδυ άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη.

Από τις 12 το μεσημέρι η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη περιορίζεται σε μία λωρίδα, καθώς για λίγες ώρες παραγωγοί της περιοχής θα μοιράζουν ρύζι.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων αναμένεται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει η ΑΔΕΔΥ στις 7 το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκo Εγλυκάδας Πατρών κρατούν αποκλεισμένη για ένατη ημέρα την μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας προανήγγειλε στις 19:30 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο μπλόκο της Εγλυκάδας.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν απευθύνει κάλεσμα σε συλλόγους, φορείς και συνδικάτα για συγκέντρωση στις 18:30 στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και των Καλαβρύτων, παραμένουν σε εγρήγορση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αιτωλοακαρνανία οι αγρότες από το Αγγελόκαστρο θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και θα πραγματοποιήσουν πορεία στις 6.30 το απόγευμα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν ξεκινήσει ολιγόωρους αποκλεισμούς της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος της περιοχής Χαλίκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Ευήνου, αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μεσολόγγι.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας παραμένουν στο μπλόκο της Αμβρακίας οδού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά.

Οι εξαγγελίες Τσιάρα

Ο υπουργός Αγροτικής Aνάπτυξης το μεσημέρι της Τρίτης παρουσίασε τους άξονες οι οποίοι μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής άμεσα και να ενισχύσουν τη ρευστότητα των αγροτών.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Τσιάρας υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και συγκεκριμένα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

και στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ