“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κιόσκι καφετέριας στη Νεάπολη Λακωνίας μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου (Βίντεο)

Δείτε βίντεο από το σημείο

Φωτιά σε κιόσκι καφετέριας στη Νεάπολη Λακωνίας μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Νεάπολη Λακωνίας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κεντρική καφετέρια της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flynews.gr, οι θαμώνες που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τον χώρο, πριν σημειωθεί ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ