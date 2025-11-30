Φωτιά σε κιόσκι καφετέριας στη Νεάπολη Λακωνίας μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου (Βίντεο)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Νεάπολη Λακωνίας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κεντρική καφετέρια της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flynews.gr, οι θαμώνες που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τον χώρο, πριν σημειωθεί ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.