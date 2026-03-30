Μπαράζ εμπρησμών τη νύχτα σε Πατήσια, Ζωγράφου, Κυψέλη – Πυρπόλησαν 2 ΑΤΜ και όχημα

Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Αστυνομία για μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων στην Αττική, με στόχο ΑΤΜ και επαγγελματικό όχημα.

Στις 1:25 τα ξημερώματα της Δευτέρας 30/3, άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε ΑΤΜ τράπεζας επί της οδού Πατησίων, πετώντας αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα πετσέτας, νάιλον και προσάναμμα.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 1:30 τα ξημερώματα, καταγράφηκε ακόμα ένα παρόμοιο περιστατικό στην πλατεία Κύπρου στου Ζωγράφου, όπου άγνωστοι πέταξαν εύφλεκτο υλικό σε ΑΤΜ σε είσοδο του δήμου βάζοντας φωτιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές. Επί τόπου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εντοπίστηκαν υπολείμματα Κεριού.

Στις 1:50, στη συμβολή των οδών Πριγκηποννήσων και Παντειχίου στην Κυψέλη, άγνωστα άτομα έβαλαν φωτιά σε όχημα, πιθανότατα σούπερ μάρκετ. Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ στο επαγγελματικό όχημα εντοπίστηκε εύφλεκτο υγρό.

Τη διερεύνηση και των τριών περιστατικών έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.