Άγιοι Ανάργυροι: Εμπρησμός σε καφετέρια – Έσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 10/3 για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 2:08 για τη φωτιά και επί τόπου έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες και δύο οχήματα, προκειμένου να την περιορίσουν προτού επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας και έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καταστραφεί ολοσχερώς.

Η έρευνα για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να καταφέρουν να ταυτοποιήσουν τους δράστες.