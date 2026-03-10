Άγιοι Ανάργυροι: Εμπρησμός σε καφετέρια – Έσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά
Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 10/3 για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 2:08 για τη φωτιά και επί τόπου έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες και δύο οχήματα, προκειμένου να την περιορίσουν προτού επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας και έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καταστραφεί ολοσχερώς.
Η έρευνα για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να καταφέρουν να ταυτοποιήσουν τους δράστες.
