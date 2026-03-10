Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Εμπρησμός σε καφετέρια – Έσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά

Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς

Άγιοι Ανάργυροι: Εμπρησμός σε καφετέρια – Έσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 10/3 για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 2:08 για τη φωτιά και επί τόπου έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες και δύο οχήματα, προκειμένου να την περιορίσουν προτού επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας και έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καταστραφεί ολοσχερώς.

Άγιοι Ανάργυροι
Άγιοι Ανάργυροι

Η έρευνα για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να καταφέρουν να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ