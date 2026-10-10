Motor Oil: Τρεις νέες συλλήψεις για τη φονική έκρηξη – Αναζητείται 67χρονος

Σε τρεις ακόμη συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, που σημειώθηκε την Παρασκευή (9/10) και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, συνελήφθησαν ένας 36χρονος εργοδηγός της εταιρείας, ένας 50χρονος υπεύθυνος του τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας 34χρονος χειριστής έργου.

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Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο, ηλικίας 67 ετών, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στην υπόθεση αφορούν τα αδικήματα της πρόκλησης έκρηξης και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Οι νέες συλλήψεις έρχονται σε συνέχεια της σύλληψης ενός 59χρονου, υπεύθυνου επίβλεψης του έργου, το απόγευμα της Παρασκευής.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, ο 59χρονος συνελήφθη μετά το εργατικό δυστύχημα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Με τις τρεις νέες συλλήψεις, ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται σε τέσσερις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 67χρονου.

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (9/10), κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά την εκτέλεση των εργασιών σημειώθηκε εκτόνωση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του.

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Ο δεύτερος εργαζόμενος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το DEBATER είχε αποκαλύψει πως ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου μετά τον θάνατο του εργαζομένου.

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Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες.