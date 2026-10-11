Motor Oil: Κατέληξε και ο δεύτερος τραυματίας στο Θριάσιο – Δύο νεκροί από το εργατικό δυστύχημα

Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης την Παρασκευή (9/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο εργαζόμενος άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν από τη 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής (11/10), στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».

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Ο άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από το δυστύχημα στους δύο.

Πώς σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Όπως είχε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή το DEBATER, δύο εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από αιφνίδια εκτόνωση κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν διασωληνωμένοι.

Ο πρώτος εργαζόμενος κατέληξε το απόγευμα της Παρασκευής, στις 16:48, όπως είχε γνωστοποιήσει επισήμως η διοίκηση του Θριασίου.

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Ο δεύτερος παρέμεινε στη ΜΕΘ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, οπότε και έχασε τη ζωή του.

Τέσσερις συλλήψεις – Αναζητείται 67χρονος

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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Όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER, οι συλλήψεις για την υπόθεση έχουν φτάσει τις τέσσερις.

Αρχικά συνελήφθη ο 59χρονος υπεύθυνος επίβλεψης του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε τις εργασίες.

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Στη συνέχεια, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη τριών προσώπων:

Ενός 36χρονου εργοδηγού.

Ενός 50χρονου υπευθύνου του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας.

Ενός 34χρονου χειριστή έργου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναζητείται ένας 67χρονος στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

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Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.

Η ανακοίνωση της Motor Oil για τον πρώτο θάνατο

Μετά τον θάνατο του πρώτου εργαζομένου, η Motor Oil είχε εκδώσει ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για το δυστύχημα.

Η εταιρεία διευκρίνιζε ότι οι δύο τραυματίες ανήκαν σε συνεργαζόμενη εργολαβική εταιρεία και διαβεβαίωνε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών.

Η νέα τραγική εξέλιξη, με τον θάνατο και του δεύτερου εργαζομένου, ανεβάζει πλέον τον απολογισμό του δυστυχήματος στους δύο νεκρούς.

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