Μετρό: Εκτός λειτουργίας 9 σταθμοί της Γραμμής 3 στο τμήμα από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο

Προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών του Μετρό της Αθήνας σημειώνονται το πρωί της Τρίτης, με την ΣΤΑΣΥ να ανακοινώνει ότι προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση.

Λόγω του προβλήματος, εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, το κομμάτι που δεν εξυπηρετείται είναι οι στάσεις Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Δουκίσσης Πλακεντίας, Παλλήνη, Παιανία, Κορωπί και Αεροδρόμιο.

Λόγω του προβλήματος στις γραμμές του Προαστιακού επικρατεί το αδιαχώρητο καθώς έχουν επιφορτιστεί με τους επιβάτες του μετρό.

Δείτε εικόνες από τον σταθμό στη Νερατζιώτισσα: