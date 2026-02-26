Μετρό: Ανήλικος έκλεψε αλυσίδα λαιμού από επιβάτη και την… κατάπιε

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 16χρονος που αφαίρεσε με βίαιο τρόπο αλυσίδα λαιμού από επιβάτη του μετρό και προσπάθησε να διαφύγει μέσω του τούνελ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, διακόπηκαν άμεσα τα δρομολόγια των συρμών του Μετρό με αποτέλεσμα την παρακώλυση συγκοινωνιών για περίπου δέκα λεπτά.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» άμεσα ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ακινητοποίησαν τον 16χρονο στον σταθμό «Μεταξουργείο». Κατά την σύλληψη του, ο 16χρονος κατάπιε τμήμα της αλυσίδας προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή του.

Ο 16χρονος κατηγορείται για ληστεία, παρακώλυση συγκοινωνιών και διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.