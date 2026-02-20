Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Πού έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος νερού έως το απόγευμα της Παρασκευής

Τι αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη

Meteo: Πού έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος νερού έως το απόγευμα της Παρασκευής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου σημειώθηκαν και σημαντικά ύψη βροχής όπως ανέφερε το Meteo.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 να καταγράφεται στα Θεοδώριανα ‘Αρτας με 78,6 mm.

Ακολουθεί χάρτης με τον συνολικό ημερήσιο υετό από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας της Παρασκευής 20/02/2026.

