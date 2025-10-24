Μεταξουργείο: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών για συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία
Πλήθος κόσμου με πανό στο σημείο
Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας μετά τα χθεσινά επεισόδια κάνουν οι εκπαιδευτικοί και γονείς στο Μεταξουργείο μπροστά από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικοί, σύλλογοι και γονείς, προχώρησαν ξανά σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μεταξουργείο, καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής.
Έξω από το κτίριο διαμαρτύρονται τουλάχιστον 100 άτομα.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
