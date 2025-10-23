Μεταξουργείο: Επεισόδια σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών και γονέων – Τους έριξαν χημικά και κρότου λάμψης (βίντεο + εικόνες)
Διαμαρτύρονται απέναντι στις συμπτύξεις τμημάτων 12 σχολείων της περιοχής
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και εκπαιδευτικών σημειώθηκαν στο Μεταξουργείο το πρωί της Πέμπτης (23/10). Μετά από ένταση που δημιουργήθηκε στο σημείο, οι αστυνομικοί δεν άργησαν να προχωρήσουν στη ρίψη κρότου λάμψης και χημικών.
Εκπαιδευτικοί και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων διαμαρτύρονται για τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Τα επεισόδια στο Μεταξουργείο ξεκίνησαν για άγνωστο λόγο με αποτέλεσμα η αστυνομία να ρίξει χημικά για να σπάσει την συγκέντρωση.
Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν πως η σύμπτυξη των τμημάτων είναι αντιπαιδαγωγικό και τοξικό μέτρο που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Δείτε εικόνες: (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
