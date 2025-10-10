Μεσσηνία: Νεκρή 65χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ σε επαρχιακό δρόμο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (9/10) σε περιοχή της Μεσσηνίας όταν ΙΧ παρέσυρε μία γυναίκα και την σκότωσε.

Η 65χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας στη Λογγά της Μεσσηνίας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη αργά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Τροχαία ερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.