Μεσσηνία: Εντοπίστηκε σώος ο κολυμβητής που αγνοούνταν στην παραλία Γαργαρού

Ο άνδρας φέρεται να έκανε θαλάσσιο σπορ (SUP) με μια σανίδα

Εντοπίστηκε σώος ο κολυμβητής που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γαργαρού στην Κορώνη στον Κόλπο της Μεσσηνίας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασφάλεια με τη βοήθεια του Λιμενικού στη παραλία Περούλια Μεσσηνίας.

Για την επιχείρηση εντοπισμού του συνέδραμαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο άνδρας φέρεται να έκανε θαλάσσιο σπορ (SUP) με μια σανίδα πριν χαθεί.

