Μεσολόγγι: Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο – Ακραίες εκφράσεις από τον πρώην δήμαρχο «θα κυκλοφορεί στον δρόμο με φουστίτσα»

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Μεσολόγγι εκτροχιάστηκε, με φωνές και βρισιές να κυριαρχούν στην αίθουσα. Ο πρώην δήμαρχος Νίκος Καραπάνος ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των εργαζομένων του δήμου, Βασίλη Μπαρμπετάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα κυκλοφορεί στον δρόμο με φουστίτσα».

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο κ. Καραπάνος άφησε να εννοηθεί ότι η διευθύντρια του δήμου άλλαξε στάση, ενδεχομένως για να ευνοηθεί στις κρίσεις των υπαλλήλων. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου των εργαζομένων, ο οποίος έκανε λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα» και πρόσθεσε: «Θα έπρεπε να ντρέπονται, είναι για τον εισαγγελέα».

Απαντώντας, ο πρώην δήμαρχος είπε: «Ο κ. Μπαρμπετάκης δεν καταλαβαίνει ότι δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του», αφήνοντας αιχμές για προνομιακή μεταχείριση και έλλειψη αμεροληψίας. Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς, παρά τις προσπάθειες της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου να επαναφέρει την τάξη.

Ο κ. Καραπάνος συνέχισε με ακόμη πιο ακραίες εκφράσεις την αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο των εργαζομένων, λέγοντας: «Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα».