Μενίδι: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή – 11 συλλήψεις για ρευματοκλοπή και ναρκωτικά

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στο Μενίδι από την Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής με στόχο την εξιχνίαση εγκληματικών ενεργειών στην Δυτική Αττική.

Από την επιχείρηση έχουν διαπιστωθεί πλήθος παραβάσεων που οδήγησαν σε 11 συλλήψεις, 8 για ρευματοκλοπή και 3 για ναρκωτικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωϊνης και μετρητά χρήματα.