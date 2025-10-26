Μέγαρα: “Μπλόκο” της Τροχαίας σε διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσικλετών – Συνελήφθη ο διοργανωτής

Την διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσικλετών στην περιοχή των Μεγάρων, που διοργανωθήκαν μετά από διαδικτυακό κάλεσμα, απέτρεψε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, το απόγευμα του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου στα Μέγαρα, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ με τη συνδρομή ΟΠΚΕ, εντόπισαν πλήθος μοτοσικλετών και απέτρεψαν τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων ενώ διενήργησαν τροχονομικούς ελέγχους στο σύνολο των μοτοσικλετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπρόσθετα στο σημείο των ελέγχων εντοπίστηκε και συνελήφθη ο διοργανωτής (οδηγός μοτοσικλέτας) του διαδικτυακού καλέσματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και 2 ζεύγη πινακίδων.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν:

• 16 για δυσδιάκριτες πινακίδες καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους,

• 14 για πρόσκληση θορύβου,

• 2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• 1 για ΚΤΕΟ,

• 1 για έλλειψη καθρεπτών και

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• 5 για λοιπές παραβάσεις.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, συνελήφθη και ένας οδηγός μοτοσικλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από 16-10-2025 από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.