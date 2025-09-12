Μέγαρα: Ακατάλληλες και οι 5 παιδικές χαρές του δήμου – “Τις σφραγίσαμε, γιατί δεν είναι πιστοποιημένες” (Φωτογραφίες)

Ακατάλληλες για χρήση είναι οι παιδικές χαρές στον Δήμο Μεγαρέων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Παναγιώτης Μαργέτης, σε συνέντευξή του στο DEBATER.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαργέτης, «είναι πέντε συνολικά και δεν είναι πιστοποιημένες. Είμαστε στη διαδικασία να κάνουμε κάποιες εργασίες για να πιστοποιηθούν και να είναι ασφαλείς, οπότε μέχρι να γίνει αυτό τις έχουμε σφραγίσει. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει για ανάθεση, να βρεθούν τα χρήματα με εργολάβους. Ο Δήμος το αναλαμβάνει αλλά ψάχνουμε χρηματοδότηση από περιφέρεια ή το Υπουργείο».

Εικόνες από παιδικές χαρές στη Νέα Πέραμο:

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η διαδικασία πιστοποίησης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών που επισκέπτονται τις παιδικές χαρές, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες, οι χώροι έχουν σφραγιστεί και δεν επιτρέπεται η χρήση τους.

Εικόνες από παιδική χαρά στα Μέγαρα:

Προς χρηματοδότηση και ανακατασκευή

Ο Δήμος Μεγαρέων επιδιώκει τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής και από κρατικά κονδύλια μέσω του Υπουργείου, προκειμένου να ανατεθούν οι εργασίες σε εργολάβους και να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των παιδικών χαρών.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία στους γονείς της περιοχής, οι οποίοι περιμένουν τη διασφάλιση των κατάλληλων προδιαγραφών για την ασφάλεια των παιδιών τους.