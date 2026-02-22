Μεγάλη παρέλαση στην Πάτρα: 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους της πόλης – Live η καύση του βασιλιά Καρνάβαλου

Στο τέλος τους φτάνουν οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού στη Πάτρα σήμερα (22/2) το βράδυ με την καύση του βασιλιά καρνάβαλου καθώς πάνω από 50.000 καρναβαλιστές πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης.

Η παρέλαση ξεκίνησε με τα άρματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων. Προπορεύτηκε ο προπομπός, «Patras Carnival Dj», και ακολούθησε φυσικά ο βασιλιάς καρνάβαλος, Διόνυσος, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε το άνθινο άρμα με την βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης.

Το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα ήταν ένας κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος, ενώ η βασίλισσα βρισκόταν στον θρόνο της, ο οποίος ήταν ένα σιντριβάνι.

Ακολούθησαν τα άρματα «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Όλη η πόλη στο πόδι, ενωμένη και γιορτινή, διασκέδασε μέχρι εσχάτων γυρίζοντας την πλάτη σε καθετί που βάζει φρένο στη χαρά. Δίνοντας ραντεβού σε λίγο, στις 21:00 στο Μώλο της Αγίου Νικολάου, παραδίδεται ο Βασιλιάς Καρνάβαλος στη φωτιά και θα γίνει επίσημη υποδοχή για το Πατρινό Καρναβάλι του 2027.