Με μια ανάρτηση στο TikTok απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε η ιδιοκτήτρια του καφέ που επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Συγκεκριμένα, η Άντζελα, πρώην άνεργη της ΔΥΠΑ, η οποία άνοιξε ένα καφέ με τον αδελφό της στο Περιστέρι, ανήρτησε ένα βίντεο στο TikTok με λεζάντα «Εγώ σε όλους αυτούς που με κράζουν τις τελευταίες μέρες στο Tik tok γιατί ήρθε ο πρωθυπουργός στο μαγαζί μου». Το βίντεο συνόδευε το hit «get your shit and go» (πάρε τα σκ@@α σου και φύγε) στον ρυθμό του οποίου χόρεψε η Άντζελα.

Η επίσκεψη στο καφέ

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο καφέ το οποίο λειτουργούν δύο αδέλφια, η Άντζελα και ο Βασίλης, αξιοποιώντας το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ. «Ήταν άνεργη, έκανε αίτηση στο πρόγραμμα, χρηματοδοτήθηκε από το κράτος και τώρα έχει το δικό της καφέ και έχει προσλάβει κόσμο», λέει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Η ιδιοκτήτρια αναφέρει: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που γίνεται όλο αυτό, που δίνουμε θέσεις εργασίας στον κόσμο, που κάνουμε αυτό που αγαπάμε και πραγματικά βλέπουμε ανταπόκριση από όλους. Ειλικρινά δεν έχω τι να πω!».

@kyriakosmitsotakis_ Μια γρήγορη στάση για καφέ πριν επισκεφτώ την 44η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ στο Περιστέρι. Άντζελα και Βασίλη σας εύχομαι καλές δουλειές! ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

«Έχεις κάνει μια καταπληκτική επιχείρηση. Επιδοτούμενη από τη ΔΥΠΑ. Με πρόγραμμα το οποίο το σχεδιάσαμε για να στηρίζει ανέργους, κυρίως νέες γυναίκες και τώρα από άνεργη έγινες εργοδότρια», της επισημαίνει ο πρωθυπουργός. «Δύσκολο κι αυτό. Μαθαίνω όμως», σχολιάζει η νεαρή γυναίκα. «Και με εξαιρετικό καφέ. Το συνιστώ», λέει κλείνοντας ο πρωθυπουργός.

