McLaren έτρεχε με 250 στην Αττική Οδό: Την σταμάτησε αστυνομικός και είπε στον οδηγό “πάτα το” (βίντεο)

Ερωτήματα και ανησυχία προκαλεί βίντεο που δείχνει ένα αυτοκίνητο μάρκας McLaren να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό κι έναν αστυνομικό να τον σταματάει, χωρίς ωστόσο να προβαίνει στα προβλεπόμενα.

Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο από τον οδηγό και τον συνοδηγό του οχήματος, δημοσιεύοντάς το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «10 Παντού», που μετέδωσε το βίντεο, το αυτοκίνητο έτρεχε με 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Κάποια στιγμή, η τροχαία σταμάτησε το αυτοκίνητο για έλεγχο και ο οδηγός βγήκε έξω για να μιλήσει με τους αστυνομικούς.

Στο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να λέει στον οδηγό… «πάτα το» κι εκείνος να ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο και να μην του χαλάει το χατίρι. Αντί λοιπόν να του κόψει κάποιο πρόστιμο, όπως προβλέπεται, ο αστυνομικός όχι απλά δεν τον προειδοποίησε να σταματήσει αλλά τον ενθάρρυνε να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα.