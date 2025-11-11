Σε εξέλιξη το αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα – Συγκέντρωση στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και πορεία προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ (εικόνες)

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγανακτισμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έφτασαν στην Αθήνα με πούλμαν, για να διαδηλώσουν αρχικά έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια να κατευθυνθούν έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματά τους, στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Λόγω των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου, στο κέντρο της Αθήνας έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, σε χαιρετισμό του τόνισε ότι «είμαστε εδώ για τους συναδέλφους μας που είναι στα χωράφια και τους στάβλους. Είμαστε δω να πούμε ότι δεν πάει άλλο» συμπληρώνοντας ότι «το αγροτικό ζήτημα η κυβέρνηση το έχει βάλει σε αυτόματο πιλότο».

Σημείωσε ότι «τα λεφτά είναι λιγότερα και τα έξοδα περισσότερα» προειδοποιώντας πως «σήμερα είναι η αφετηρία των αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι συνάδερφοι θα αποφασίσουν πώς θα τις κλιμακώσουν σε ολόκληρη τη χώρα».

«Ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει. Η επαρχία ερημώνει και η χώρα θα αντιμετωπίσει διατροφικό πρόβλημα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση» είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, επισημαίνοντας ότι «είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε για τα προβλήματά μας, αλλά και για να μείνει όρθια η αγροτιά, οι αγρότες μας και για να διασφαλιστεί η επάρκεια των τροφίμων μέσω βιώσιμης ανάπτυξης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, υπογράμμισε ότι «έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αγροτικών κινητοποιήσεων» τονίζοντας μεταξύ άλλων «δυστυχώς δεν πληρωνόμαστε για το μόχθο μας». Όπως είπε, στις 23 Νοεμβρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/ERUROKINISSI)

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Επίσης, για τις 23 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, έπειτα από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Εκεί, αναμένεται να καθοριστούν ο χρόνος και το πλαίσιο έναρξης των συντονισμένων κινητοποιήσεων των αγροτών με μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, εάν και πάλι δεν ακουστούν τα αιτήματά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/ERUROKINISSI)

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/ERUROKINISSI)

Ένταση στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης

Εν τω μεταξύ, ένταση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, μεταξύ αστυνομίας και παραγωγών που έχουν συγκεντρωθεί από το βράδυ της Δευτέρας στο σημείο με τα τρακτέρ τους, πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή.

Οι παραγωγοί από νότιο και βόρειο Έβρο είχαν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να επιλέξει άλλο αεροδρόμιο, προκειμένου να μην υπάρξει σύγκρουση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας. Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν ασχολείται με προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο και που τον έχουν εξωθήσει στη φτωχοποίηση.